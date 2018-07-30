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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Озарк» — трейлер второго сезона с датой выхода

А вот и подоспел полноценный трейлер 10-серийного второго сезона сериала «Озарк». Дата выхода уже давно известна — криминальная драма Джейсона Бейтмана вернётся на Netflix 31 августа.

Финансовый консультант Марти Бёрд (Бейтман) с женой и детьми перебирается из престижного предместья Чикаго в туристический городок Озарк штата Миссури. Переехать главного героя вынудили крупные неприятности, связанные с нынешним нанимателем. В Озарке Марти надеется выкрутиться из смертельно опасной ситуации, в которой оказалась вся его семья, однако лишь глубже увязает в криминальных схемах, вынужденный считаться с тяжёлыми последствиями своих и чужих решений.

В сериале снимаются Лора Линни, Джулия Гарнер, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Джейсон Батлер Харнер, Джанет Мактир, Питер Муллан, Харрис Юлин и другие. Проект финансирует студия MRC, а производством занимается компания Бейтмана Aggregate.

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