За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Восьмой сезон известной хоррор-антологии Райана Мёрфи ещё не успел стартовать, девятый лишь в планах, а FX по просьбе создателя выписал «Американской истории ужасов» десятый сезон. Так высок уровень доверия между руководством кабельного канала и автором многочисленных антологий, неизменно привлекающих внимание критиков и зрителей. Официальный анонс продолжения огласил глава FX Джон Ландграф.

О чём пойдёт речь в десятом сезоне «Американской истории ужасов», никто пока не знает. А вот грядущий восьмой сезон с подзаголовком «Апокалипсис» является кроссовером между сюжетами первого («Дом-убийца») и третьего («Шабаш») сезонов сериала. Помимо Сары Полсон, Кэти Бейтс, Эвана Питерса, Эммы Робертс и Адины Портер в проект вернётся Джессика Лэнг.

Соавтором антологии ужасов значится Брэд Фэлчак. Производством занимается 20th Century Fox Television. Премьера восьмого сезона состоится 12 сентября, а девятый сезон покажут в следующем году.