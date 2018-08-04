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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Канал FX продлил «Американскую историю ужасов» на десятый сезон

Восьмой сезон известной хоррор-антологии Райана Мёрфи ещё не успел стартовать, девятый лишь в планах, а FX по просьбе создателя выписал «Американской истории ужасов» десятый сезон. Так высок уровень доверия между руководством кабельного канала и автором многочисленных антологий, неизменно привлекающих внимание критиков и зрителей. Официальный анонс продолжения огласил глава FX Джон Ландграф.

О чём пойдёт речь в десятом сезоне «Американской истории ужасов», никто пока не знает. А вот грядущий восьмой сезон с подзаголовком «Апокалипсис» является кроссовером между сюжетами первого («Дом-убийца») и третьего («Шабаш») сезонов сериала. Помимо Сары Полсон, Кэти Бейтс, Эвана Питерса, Эммы Робертс и Адины Портер в проект вернётся Джессика Лэнг.

Соавтором антологии ужасов значится Брэд Фэлчак. Производством занимается 20th Century Fox Television. Премьера восьмого сезона состоится 12 сентября, а девятый сезон покажут в следующем году.

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Американская история ужасов
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