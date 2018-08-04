FX одобрил съёмки мини-сериала «Сёгун»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал FX возвращает на экраны телепостановку «Сёгун», заказав съёмки 10-серийной масштабной исторической драмы.

Мини-сериал основан на одноимённом бестселлере 1975 года американского писателя и сценариста Джеймса Клавелла. Действие разворачивается в XVII веке. Главному герою Джону Блэкторну, выжившему после кораблекрушения у берегов Японии, предстоит пройти долгий и тяжёлый путь от пленного до прославленного полководца. В 1980 роман экранизировал телеканал NBC, а главную роль в шестисерийной исторической драме сыграл Ричард Чемберлен.

Сценарной адаптацией литературного первоисточника займутся Ронан Беннетт («Джонни Д.», «Порох») и Рэйчел Беннетт («Улица Потрошителя»). Снимет мини-сериал Тим Ван Паттен («Клан Сопрано», «Подпольная империя»). Исполнительными продюсерами проекта числятся Эндрю Макдональд, Майкл Де Лука, Аллон Райх, Микаэла Клавелл и Юджин Келли. Съёмки будут проходить в Великобритании и Японии. Производством руководит FX Productions.