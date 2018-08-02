Warner Bros. TV хочет перезапустить «Альфа»

Гроза кошек и людей с отсутствующим чувством юмора созрел для того, чтобы вновь напомнить о себе землянам. Производственная компания Warner Bros. Television планирует вернуть на телеэкраны культовый сериал «Альф».

Подробностей о проекте почти нет, поскольку он находится в зачаточном состоянии — на стадии предварительных обсуждений. Предполагается, что сюжет продолжения расскажет о возвращении Альфа на Землю, правда, поселится он уже в другой семье. Ещё бы, ведь семейство белых американцев из дремучих 80-х не отвечает нормам современного прогрессивного общества.

Семейная комедия стартовала на канале NBC в 1986 году и шла до весны 1990 года. Всего вышло четыре сезона общей численностью 102 эпизода. Ситком повествует о семействе Таннеров из Лос-Анджелеса, приютившем мохнатого пришельца с погибшей планеты Мелмак — космический корабль инопланетянина врезался в их гараж. Так прозванный Альфом капризный грубиян, обжора и ворчун с поистине убийственной харизмой навсегда меняет жизнь Таннеров и обретает новую семью.

Создатели оригинала Пол Фаско и Том Пэтчетт участвуют в возрождении сериала. Процесс без лишнего шума стартовал ещё в мае.