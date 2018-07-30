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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Третий сезон «Очень странных дел» выйдет следующим летом

Зрителям предстоит набраться терпения — третий сезон «Очень странных дел» вернётся на экраны не раньше следующего лета. Об этом сообщила вице-президент отдела оригинального контента Netflix Синди Холланд в ходе летнего пресс-тура TCA. Съёмки продолжения в самом разгаре, уровень ответственности высок как никогда, а производственный процесс с повышенным количеством спецэффектов потребует куда больше времени:

Этот сериал — штучный, продукт ручной работы. Братья Дафферы и Шон Леви трудятся не покладая рук, понимая, что ставки невероятно высоки, и хотят показать нечто более масштабное и впечатляющее. Им необходимо время, чтобы всё получилось как надо.

События третьего сезона разворачиваются во время летних школьных каникул 1985 года, и это пока всё, что доподлинно известно о продолжении мистической истории о Хоукинсе и его обитателях.

В третьем сезоне снимаются Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Дакре Монтгомери, Кэри Элвис, Майя Хоук, Джейк Бьюзи и Фраческа Реале.

Создателями, шоураннерами и главными сценаристами являются Мэтт и Росс Дафферы. Наравне с Шоном Леви они также выступают исполнительными продюсерами и режиссёрами проекта.

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Очень странные дела
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