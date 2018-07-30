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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Объявлена дата премьеры «Леденящих душу приключений Сабрины»

Авторы «Леденящих душу приключений Сабрины» держат своё слово — десятисерийный первый сезон мистической драмы подписчики Netflix увидят в этом году, а именно 26 октября.

Экранизация одноимённого комикса Роберто Агирре-Сакасы рассказывает о приключениях юной Сабрины Спеллман в мире ужасов, оккультизма и колдовства. Наполовину ведьма, наполовину смертная — Сабрина пытается примириться со своей двойственной натурой, одновременно воюя с могущественными силами зла, населяющими её родной городок Гриндейл и окружающий мир.

В сериале снимаются Кирнан Шипка, Джаз Синклер, Мишель Гомес, Чанс Пердомо, Люси Дэвис, Миранда Отто, Ричард Койл, Росс Линч, Тати Габриэль и другие.

Автор литературного первоисточника отвечает за сценарий и выступает исполнительным продюсером проекта наравне с режиссёром Ли Толандом Кригером («Ривердейл»), Грегом Берланти («Флэш») и Сарой Шехтер. Производство курирует Warner Bros. Television.

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Леденящие душу приключения Сабрины
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