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Первоисточник: www.creationent.com Прямая ссылка на новость:
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Патрик Стюарт вернётся к роли Жана-Люка Пикара

Сэр Патрик Стюарт всегда был и остаётся мировым мужиком. Он персонально объявил на Las Vegas Star Trek Convention, что возвращается к роли Жана-Люка Пикара в новом сериале «Звёздный путь» для CBS All Access.

Один из создателей и исполнительный продюсер Star Trek: Discovery Алекс Куртцман будет Главным Смотрящим за производством нового шоу. В помощниках у него числится куча продюсеров.

Важная поправка — это не перезапуск Star Trek: The Next Generation, а продолжение личной истории персонажа Стюарта. Разумеется, это не исключает появления других известных личностей, впрочем, это всё наши домыслы.

Начавшийся в 1987 The Next Generation просуществовал семь сезонов, а потом ударился в полнометражные фильмы. «Звёздный путь: Возмездие» вышел в 2002 году и на этом заметная активность этих героев сильно снизилась. Потом пришёл Дж. Дж. Абрамс и ребутнул всё вселенную.

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