Сериал по «Властелину колец» обзавёлся сценаристами

Грандиозный телепроект потокового сервиса Amazon — все ещё безымянный сериал по вселенной «Властелина колец» плавно переходит в стадию активной разработки. Многосерийный эпик обзавёлся главными сценаристами — созданием предыстории кинотрилогии займутся Джон Ди Пейн и Патрик Маккейн. Говорят, за них ходатайствовал сам Дж. Дж. Абрамс. Для коллег по фильмам «Стартрек: Бесконечность» и «Годзилла против Конга» это станет первым опытом работы на телевидении.

Напомним, по условиям сделки Amazon Studios обязалась снять несколько сезонов сериала. Приобретение прав на литературное наследие Дж. Р. Р. Толкина стоило потоковому сервису $ 250 млн. Ещё столько же потратят на производство.

Сюжет приквела «Братства кольца» до сих пор держится в тайне. Ходят никем не подтверждённые слухи, будто первый сезон посвятят о молодости Арагорна, а сериал оформят в виде антологии, каждая глава которой расскажет об отдельной легендарной личности из вселенной «Властелина колец». Поживём — увидим.

Производство многосерийного приквела курируют Amazon Studios, Tolkien Estate and Trust, HarperCollins и New Line Cinema.