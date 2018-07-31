Второй сезон «Железного кулака» укоротили на три эпизода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Понимая, что размер всё-таки имеет значение, Netflix сделал исключение для одного из уличных супергероев телевизионной марвеловской четвёрки, чуточку укоротив его эфирное время. Стартующий 7 сентября второй сезон «Железного кулака» насчитывает десять эпизодов вместо стандартных тринадцати. К слову, официальный твиттер проекта уже обнародовал заголовки серий:

The Fury of the Iron Fist The City's Not for Burning This Deadly Secret Target: Iron Fist Heart of the Dragon The Dragon Dies at Dawn Morning of the Mindstorm Citadel on the Edge of Vengeance War Without End A Duel of Iron

Экранизация популярного комикса рассказывает о Дэниеле Рэнде (Финн Джонс), вернувшемся домой после многолетнего отсутствия. Весь мир считал его погибшим, однако главный герой выжил и свои юные годы провёл в легендарном городе К’ун-Л’ун, обучаясь боевым искусствам и особой технике использования своей внутренней энергии ци. Теперь в образе Железного кулака Дэниел намерен сражаться со злом в родном Нью-Йорке.

Во втором сезоне снимаются Джессика Хенвик, Симон Миссик, Том Пелфри, Джессика Строуп, Саша Дхаван и Элис Ив. Шоураннером продолжения выступает Рэйвен Метцнер («Сонная Лощина»).