Телеовощи. Выпуск 244: Голубой Вольтрон всему виной

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Содержание
Оценки эпизодов
|01:23 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:06 —
|Новости
|32:16 —
|Отвечаем на вопросы
|33:55 —
|«Ненасытная» — 1x01 (премьера)
|41:38 —
|«Достать коротышку» — 2x01—02 (премьера сезона)
|47:53 —
|«Игроки» — 4x01 (премьера сезона)
|50:06 —
|«Кондор» — 1x09
|59:43 —
|«Методом проб и ошибок» — 2x05—06
|01:06:27 —
|«Майя» — 1x11
|01:16:04 —
|«Супергёрл» — 3x17 (впечатления Юрия)
|01:20:32 —
|«Звёздный путь» — 2x07 (впечатления Юрия)
|01:29:01 —
|«Вероника Марс» — 2x10 (впечатления Михаила)
|01:34:14 —
|«Место встречи изменить нельзя» — 1х01 (впечатления Ларисы)
|01:53:36 —
|Благодарим наших спонсоров
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