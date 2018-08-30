Похакали — и хватит. Кабельный канал USA Network решил не продлевать «Мистера Робота» на пятый сезон. Стартующая в следующем году 12-серийная четвёртая глава станет заключительной. По рейтинговым показателям и количеству положительных отзывов первый сезон так и остался для сериала пиковым. Вдобавок автор проекта Сэм Эсмейл в своё время отмечал, что рассчитывает уложиться в 4–5 сезонов. В общем, решение о закрытии было обоюдным.

Технотриллер рассказывает о рядовом работнике службы кибербезопасности Эллиоте Алдерсоне (Рами Малек), вступившем в подпольную организацию хакеров под предводительством таинственного Мистера Робота (Кристиан Слэйтер). Идейные борцы с транснациональной корпорацией Evil Corp собираются разрушить поработившую обывателей систему при помощи серии мощных хакерских атак.

В сериале также снимаются Портия Даблдэй, Карли Чаикин, Мартин Вальстрём, Майкл Кристофер и другие. Эсмейл выступает исполнительным продюсером, режиссёром и шоураннером. Производственным процессом заведуют Anonymous Content и Universal Cable Productions. Съёмки финального сезона начнутся зимой в Нью-Йорке.