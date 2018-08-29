Бен Кингсли сыграет в многосерийном современном нуаре от Epix

Кабельный канал Epix заказал съёмки 10-серийного первого сезона сериала под названием Our Lady, LTD с Беном Кингсли («Тутанхамон») в главной роли. Проектом займётся Стив Конрад — создатель «Патриота» от Amazon, чей второй сезон по непонятным причинам застрял где-то на полпути к телеэкранам.

Современная нуарная драма повествует о молодом мошеннике Джеймсе, наметившем в качестве своей новой жертвы пастора Байрона Брауна (Кингсли). Однако аферист очень скоро пожалеет, что выбрал объектом своих манипуляций именно этого человека.

Конрад числится режиссёром шести эпизодов, а также занимается сценарием на пару с коллегой по «Патриоту» Брюсом Террисом; оба выступают исполнительными продюсерами и шоураннерами проекта. Производством заведует MGM Television. Старт съёмок, которые будут проходить в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, запланирован на эту осень, а премьера состоится в следующем году.