«Первые» — трейлер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Hulu опубликовал трейлер научно-фантастической драмы «Первые», которая стартует 14 сентября. Пока непонятно как там с наукой и фантастикой, а вот драмы в первом сезоне, судя по трейлеру, хоть отбавляй.

События разворачиваются в ближайшем будущем. Сериал повествует о первой в истории человечества миссии на Марс и трудностях, с которыми столкнутся первооткрыватели на пути к созданию межпланетной цивилизации. В центре истории астронавты, их семьи, возлюбленные и оставшаяся на Земле команда, обеспечивающая их безопасность.

В проекте задействованы Шон Пенн, Наташа Макэлхоун, Джеймс Рэнсон, Одед Фер, Лиза Гэй Хэмилтон, Ханна Уэйр, Рэй Лукас, Джеймс Рэнсон, Кейко Аджена и другие.

Бо Уиллимон («Карточный домик») выступает сценаристом, а также исполнительным продюсером на пару с Джорданом Тапписом. Производство на контроле у Westward Productions, Hulu, Channel 4, IMG и AG Studios.