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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Адам Броди составит компанию Шону Бину в скоростном боевике «Комендантский час»

В январе британская телесеть Sky одобрила съёмки восьмисерийной драмы «Комендантский час» в духе экшен-боевиков вроде «Форсажа». В главных ролях — Шон Бин («Игра престолов») и Малачи Кирби («Чёрное зеркало»). На днях в основной актёрский состав сериала записался Адам Броди («Стартап»), который сыграет Макса Ларcсена — таинственного молодого миллионера с манией величия.

Многосерийный экшен с элементами фантастики рассказывает про людей, соревнующихся друг с другом в нелегальных автогонках на пути из Лондона в Шотландию. Гонки проводятся по ночам и слывут самыми скоростными и беспощадными в мире. Победитель получает заветный приз — свободу от навязанного тоталитарным правительством комендантского часа.

В сериале также снимаются Билли Зейн, Миранда Ричардсон, Харриет Уолтер, Майкл Бин, Эдриан Лестер, Фиби Фокс, Роберт Гленистер, Эйми-Ффион Эдвардс, Роуз Уильямс, Элайджа Роуэн и Гас Хан.

Режиссирует Колм Маккарти («Острые козырьки») по сценарию Мэттью Рида. Исполнительными продюсерами наряду с Ридом выступают Уилл Гулд и Фрит Типлэди. Производственным процессом заведуют Tiger Aspect Productions и Moonage Pictures.

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Темы
 
Комендантский час
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Блоги
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