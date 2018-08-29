За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Тайлер Хэклин («Волчонок») и Джастин Чэтвин (фильмы «Невидимый», «Война миров», сериал «Бесстыдники») пополнили актёрский состав 10-серийной научно-фантастической драмы «Другая жизнь» от Netflix. Вместе с ними в кастинг-лист проекта записались Сэмюэль Андерсон («Доктор Кто») и Элизабет Фэйт Ладлоу («Ходячие мертвецы»).

В центре истории — астронавт Нико Брекинридж (Кэти Сакхофф), возглавляющая исследовательскую группу по поиску инопланетян и изучению происхождения загадочного внеземного артефакта. Из-за нависшей над командой смертельной опасности эта миссия грозит стать их билетом в один конец.

Хэклин сыграет Иэна Йерксу, экс-капитана исследовательского судна «Спасение», которое теперь возглавляет Нико Брекинридж, супруга Эрика Уоллеса (Чэтвин) — участника миссии по поиску внеземной жизни. Андерсон перевоплотится в Уильяма — голографический интерфейс ИИ нового поколения, обладающего всеми знаниями человечества. Ладлоу — храбрая и принципиальная Кэс Айзекович, первый помощник капитана Брекинридж и её ярая сторонница.

Аарон Мартин числится создателем и шоураннером проекта, а также исполнительным продюсером наравне с Норин Халперн. Первый и второй эпизоды срежиссирует Омар Мадха («24 часа: Проживи ещё день»).