«Соболезную вашей утрате» — трейлер с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Видеосервис Facebook Watch опубликовал трейлер 10-серийной комедийной драмы «Соболезную вашей утрате» с Элизабет Олсен в главной роли. Вдобавок стала известна дата премьеры — сериал стартует 18 сентября.

Это история о том, как недавно овдовевшая Ли Шоу (Олсен) переживает утрату супруга, справляется со скорбью и пытается восстановить почти утерянные отношения с давними друзьями и семьёй.

В сериале также снимаются Келли Мари Трэн, Джанет Мактир, Йован Адепо и Мамуду Ати.

Создателем и сценаристом проекта выступает Кит Штайнкелльнер («Зельда: Начало всего»), шоураннером — Лиззи Уайсс. Джеймс Понсольдт («Мастер не на все руки») числится исполнительным продюсером наряду с Уайсс и Олсен, а также режиссёром нескольких эпизодов. Производство курируют Big Beach TV и Brillstein Entertainment Partners.