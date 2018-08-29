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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Коллеги по «Рику и Морти» работают над комедийным мультсериалом для Hulu

Потоковый сервис Hulu заказал сразу два восьмисерийных сезона анимационной комедии для взрослых Solar Opposites от Джастина Ройланда и Майка Макмэхана, вместе работающих над «Риком и Морти».

Мультсериал повествует о семье инопланетян, вынужденных бежать из своего прекрасного сверхразвитого мира в центральную Америку. Мнения о том, к лучшему такой исход событий или к худшему, в семье пришельцев разделились.

Создатели проекта Ройланд и Макмэхан выступают также исполнительными продюсерами и будут совмещать работу над «Риком и Морти» со своими новыми обязанностями. Производством займётся 20th Century Fox TV. Премьеру обещают в 2020 году.

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