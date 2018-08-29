Коллеги по «Рику и Морти» работают над комедийным мультсериалом для Hulu

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Hulu заказал сразу два восьмисерийных сезона анимационной комедии для взрослых Solar Opposites от Джастина Ройланда и Майка Макмэхана, вместе работающих над «Риком и Морти».

Мультсериал повествует о семье инопланетян, вынужденных бежать из своего прекрасного сверхразвитого мира в центральную Америку. Мнения о том, к лучшему такой исход событий или к худшему, в семье пришельцев разделились.

Создатели проекта Ройланд и Макмэхан выступают также исполнительными продюсерами и будут совмещать работу над «Риком и Морти» со своими новыми обязанностями. Производством займётся 20th Century Fox TV. Премьеру обещают в 2020 году.