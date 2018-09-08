На роль Цири в «Ведьмаке» ищут актрису из меньшинств, но не сексуальных

Отпраздновав назначение на титульную роль в «Ведьмаке» Генри Кавилла, поклонники фэнтезийной саги не имеют права расслабляться, ведь впереди ещё как минимум два наиглавнейших кастинговых решения — утверждение актрис на роли Йеннифер и Цири. К слову, о последней.

На сайте лондонского Национального молодёжного театра появилась информация о кастинге на роль Цириллы, Львёнка из Цинтры. Во-первых, оглашены время и место съёмок первого сезона: с 18 октября 2018-го по конец мая следующего года, Будапешт. Во-вторых, указаны требования к кандидаткам. Разыскивают девушку 15–16 лет, которая сошла бы за 13–14-летнюю. Но главное, актриса должна быть представительницей темнокожего населения или этнических меньшинств.

Что останется от бледной, зеленоглазой, пепельноволосой Цири, знакомой нам по игре и книгам, остаётся только гадать. Упрёки и проклятья можно адресовать кастинг-директору Софи Холланд — именно она отвечает за отбор кандидаток.

Культовая серия романов Анджея Сапковского повествует о профессиональном охотнике за монстрами Геральте из Ривии, странствующем по миру в поисках заказов на чудовищ, с которыми он расправляется за соответствующую плату. Судьбы Геральта и царственной сиротки Цири неразрывно связаны Предназначением.

Четыре эпизода первого сезона снимет Алик Сахаров («Игра престолов»), два эпизода — Шарлотта Брандстром («Двойник»), и ещё два — Алекс Гарсиа Лопес («Люк Кейдж»). В исполнительных продюсерах числятся шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич, режиссёр открывающих видеороликов к трилогии игр The Witcher Томаш Багиньский, Ярек Савко, Шон Дэниел и Джейсон Браун. Сапковский консультирует. В производстве заняты Netflix и польская студия Platige Image. Премьера состоится в 2020 году.