Телеовощи. Выпуск 247: Правила Пёрджа

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:31 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:53 —
|Новости
|28:05 —
|Отвечаем на вопросы
|32:31 —
|«Доллар» — 1x01 (премьера)
|36:34 —
|«Джек Райан» — 1x01 (премьера)
|50:42 —
|«Полиция Парадайз» — 1x01—06 (премьера)
|01:01:52 —
|«Майянцы» — 1x01 (премьера)
|01:08:13 —
|«Судная ночь» — 1x01 (премьера)
|01:23:10 —
|«Телохранитель» — 1x03
|01:30:22 —
|«Игроки» — 4x04
|01:34:25 —
|«Достать коротышку» — 2x04
|01:46:20 —
|«Паранормальный Веллингтон» — 1x06 (финал сезона)
|01:55:53 —
|«Гостья из будущего» — 1x02
|02:21:55 —
|«Вероника Марс» — 2x13 (впечатления Михаила)
|02:24:34 —
|«Место встречи изменить нельзя» — 1х04 (впечатления Ларисы)
|02:33:41 —
|Благодарим наших спонсоров
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