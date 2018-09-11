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Российская историческая драма «Хождение по мукам» пополнила видеотеку Netflix

Потоковый сервис Netflix продолжает пополнять собственную видеотеку контентом местного производства. Дело постепенно доходит и до русскоязычных проектов — стриминговый гигант приобрёл права на показ сериала «Хождение по мукам» телеканала НТВ.

Двенадцатисерийная историческая драма по одноимённой книжной эпопее Алексея Николаевича Толстого вышла в эфир в прошлом году. Это история о судьбах русской интеллигенции накануне, во время и после революционных событий 1917 года.

В актёрский состав сериала вошли Анна Чиповская, Юлия Снигирь, Леонид Бичевин, Павел Трубинер, Светлана Ходченкова, Андрей Мерзликин и другие. Срежиссировал проект Константин Худяков, а сценарной адаптацией занималась Елена Райская («Империя под ударом»).

С прошлого года в закромах стримингового сервиса осели ещё три российские постановки: многосерийный детективный триллер «Метод», эротический триллер «Саранча» и драма «Довлатов».

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Хождение по мукам
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