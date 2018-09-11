Российская историческая драма «Хождение по мукам» пополнила видеотеку Netflix

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix продолжает пополнять собственную видеотеку контентом местного производства. Дело постепенно доходит и до русскоязычных проектов — стриминговый гигант приобрёл права на показ сериала «Хождение по мукам» телеканала НТВ.

Двенадцатисерийная историческая драма по одноимённой книжной эпопее Алексея Николаевича Толстого вышла в эфир в прошлом году. Это история о судьбах русской интеллигенции накануне, во время и после революционных событий 1917 года.

В актёрский состав сериала вошли Анна Чиповская, Юлия Снигирь, Леонид Бичевин, Павел Трубинер, Светлана Ходченкова, Андрей Мерзликин и другие. Срежиссировал проект Константин Худяков, а сценарной адаптацией занималась Елена Райская («Империя под ударом»).

С прошлого года в закромах стримингового сервиса осели ещё три российские постановки: многосерийный детективный триллер «Метод», эротический триллер «Саранча» и драма «Довлатов».