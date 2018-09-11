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Компания Фёдора Бондарчука снимет продолжение сериалов «Кухня» и «Отель Элеон»

Компания Фёдора Бондарчука Art Picture Vision берётся снимать продолжение многосерийных производственных комедий «Кухня» и «Отель Элеон», съёмками которых ранее занималась Yellow, Black & White. Оба проекта входят в топ самых рейтинговых сериалов телеканала СТС.

Стартовавший в 2016 году «Отель Элеон» насчитывает три сезона и является спин-оффом семисезонного хита «Кухня», показ которого начался в 2012 году. Оба проекта — плод творческих усилий одной творческой команды, куда входят сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Дмитрий Ян и Павел Данилов.

Последняя серия «Кухни» вышла весной 2016 и до сих пор считалась однозначным финалом истории, а третий сезон «Элеона» завершился прошлой осенью. Продолжение обоих сериалов стартует не раньше следующей осени.

На счету Art Pictures уже имеется один многосерийный проект для канала CTC — стартовавшая в 2013 году спортивная драма о хоккеистах «Молодёжка».

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Темы
 
Кухня Отель Элеон
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