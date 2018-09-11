«Ши-Ра и Непобедимые принцессы» — тизер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix и DreamWorks Animation Television выкатили тизер мультсериала «Ши-Ра и Непобедимые принцессы». Премьера перезапуска культового приключенческого фэнтези 80-х уже известна — первый сезон целиком выйдет 16 ноября.

Это история о девочке-сироте по имени Адора (озвучивает Эйми Карреро), чья родина находится под гнётом злобного Хорда. Однажды она находит магический меч, который превращает её в легендарную принцессу-воина Ши-Ра. Вступив в битву со злом, она знакомится с другими волшебными принцессами и Сопротивлением, становящимся её новой семьёй.

За сценарий анимационного проекта отвечает Ноэль Стивенсон — автор комиксов Lumberjanes и Nimona; она же значится в команде исполнительных продюсеров наряду с Чаком Остином («Вселенная Стивена»).