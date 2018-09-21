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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Алан Тьюдик сыграет инопланетянина в чёрной комедии от Syfy

В июне кабельный канал Syfy одобрил съёмки пилотного эпизода многосерийной экранизации комикса Resident Alien от авторов Питера Хоргана и Стива Паркхауса и издательства Dark Horse Comics. Спустя три месяца проект обзавёлся исполнителем главной роли — актёрский состав возглавил Алан Тьюдик («Светлячок», «Роковой патруль»).

В центре чёрной комедии — инопланетянин Гарри (Тьюдик), чей космический корабль потерпел крушение на Земле. Осев в провинциальном городе штата Колорадо под личиной местного врача, пришелец постепенно обживается на новой планете. Однако чем дольше он живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии, которая заключается в спасении человечества.

Помимо Тьюдика в постоянный актёрский состав проекта вошли Сара Томко («Хитрый Пит»), Кори Рейнолдс («Ищейка»), Элис Веттерлунд («Кремниевая долина») и Леви Филер.

Сценарием пилота занимается Крис Шеридан («Гриффины»); он же значится исполнительным продюсером наряду с Майком Ричардсоном, Китом Голдбергом, Джастином Фолви и Дэррилом Фрэнком. Производство курируют Universal Cable Productions, Dark Horse Entertainment и Amblin TV.

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