Сценарист Эндрю Косби подтвердил планы Netflix на анимационный сериал по игре Diablo

Потоковый сервис Netflix серьёзно заинтересовался игрой «Diablo». Вчера сценарист новой киноверсии «Хеллбоя» Эндрю Косби подтвердил в твиттере, что ведёт активные переговоры об участии в написании и продюсировании анимационного сериала по мотивам игры.

И пусть твит после этого довольно быстро потёрли, кэш Google не даст соврать, что в ответ на вопрос портала Blizzplanet Косби написал буквально следующее:

Думаю, я могу подтвердить, что нахожусь на последнем этапе переговоров по поводу того, чтобы стать сценаристом и шоураннером нового анимационного сериала Diablo для Activision и Netflix. Это очень волнительно, и я молю небеса, чтобы всё получилось.

Компьютерная игра в жанре тёмного фэнтези от компании Blizzard Entertainment впервые вышла в 1996 году. В первой части игрок должен сразиться с самим Диабло, но и в следующих происходит много эпичного. На сегодняшний день последней игрой является Diablo III, хотя ходят упорные слухи о скором пришествии четвёртой.

Стоит надеяться, что экранизации Diablo повезёт не меньше, чем аналогичному проекту Netflix — анимационному сериалу ««Castlevania»», второй сезон которого выходит на потоковом сервисе уже 26 октября. Тем более что неделями ранее Косби в своём твиттере упомянул, мол, если бы он писал адаптацию Diablo, сериал «непременно имел бы рейтинг R».