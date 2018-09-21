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Оскароносные Трент Резнор и Аттикус Росс пишут музыку для телевизионных «Хранителей»

Многосерийные «Хранители» Дэймона Линделофа («Оставленные») прирастают новыми признанными талантами — музыкальным сопровождением сериала займутся оскаровские лауреаты Трент Резнор и Аттикус Росс («Социальная сеть», «Девушка с татуировкой дракона»). В своём инстаграме фанат Линделофа и комикса Резнор сообщил, что они с коллегой счастливы поработать над проектом.

Сериал, в августе получивший от HBO добро на съёмки полного первого сезона, представляет собой непрямой сиквел оригинального сюжета с новыми персонажами. События разворачиваются в современной альтернативной реальности и отталкиваются от произошедшего в одноимённом культовом комиксе Алана Мура и Дэйва Гиббонса.

В сериале снимаются Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Аделаида Клеменс, Эндрю Ховард, Том Мисон, Фрэнсис Фишер и Джейкоб Минг-Трент.

Пилот сняла Николь Кэссел («Мир Дикого Запада») по сценарию шоураннера, создателя и автора проекта Линделофа; оба числятся среди исполнительных продюсеров наравне с Томом Спезейли, Стивеном Уильямсом и Джозефом Е. Иберти. За производством следят Warner Bros. Television и White Rabbit. Премьера состоится в следующем году.

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Хранители
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