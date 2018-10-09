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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Ридли Скотт срежисиссирует научно-фантастический сериал для TNT

Кабельный канал TNT заказал съёмки сериала «Взращённые волками». Режиссировать и продюсировать научно-фантастическую драму берётся Ридли Скотт («Гладиатор», «Чужой: Завет»).

Это история о двух андроидах, которым поручено воспитывать человеческих детей на таинственной девственной планете. Когда колонию людей охватывает религиозный конфликт, андроидам предстоит понять, что контролировать человеческие верования — коварная и опасная работа.

Скотту не терпится поработать с кабельным каналом:

Я всё время ищу новые рубежи в научно-фантастическом жанре. «Взращённые волками» — по-настоящему оригинальный, особенный, образный мир, полный персонажей, задающихся экзистенциальными вопросами: Что делает нас людьми? Что такое семья? И что если бы мы могли начать сначала, избавившись от хаоса, в который погрузили нашу планету? Выжили бы мы? Стали бы мы лучше? Беря во внимание впечатляющий подход TNT к разработке смелых, качественных сериалов, думаю, этот канал — самое подходящее место для такого амбициозного проекта.

Сценарий пишет Аарон Гузиковски («Мотылёк»); он же выступает исполнительным продюсером наряду с Гузиковски, Дэвидом Цукером, Джорданом Шиэном, Адамом Колбреннером и Робином Мейсингером. Производство займутся Scott Free Productions, Studio T и Madhouse Entertainment.

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Взращённые волками
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Ридли Скотт срежисиссирует научно-фантастический сериал для TNT

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