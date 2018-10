Джессика Бил сыграет в мистическом триллере от Facebook

Видеосервис Facebook Watch заманил в свои сети ещё одну крупнокалиберную звезду — Джессика Бил («Грешница») исполнит главную роль в мистическом триллере Limetown, автоматически получившем добро на съёмки 10-серийного первого сезона.

Основанный на одноимённом подкасте Зака Экера и Скипа Бронки сериал расскажет о журналистке Лие Хэддок (Бил), расследующей таинственное исчезновение 300 человек из нейронаучного исследовательского центра в Теннесси.

Десять миллионов скачиваний первого сезона и первая строчка в Apple Podcasts charts настолько всех впечатлили, что 31 октября стартует продолжение подкаста, а 13 ноября издательство Simon & Schuster опубликует роман Экера и Бронки Limetown: The Prequel to the #1 Podcast.

Над сценарием работают сами авторы первоисточника, которые вдобавок выступят исполнительными продюсерами проекта вместе с Бил, Мишель Пёрпл, Джошем Аппелбаумом, Андре Немецом, Джеффом Пинкнером и Скоттом Розенбергом. Производственный процесс контролируют Endeavor Content и Midnight Radio.