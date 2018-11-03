Телеовощи. Выпуск 255: Собачья афера

-
- 1
- 499
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $576 из $600
Ближайшая цель: Выпуски с вебками. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:15 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:17 —
|Новости
|01:10:54 —
|Отвечаем на вопросы
|01:23:14 —
|«Маленькая барабанщица» — 1x01 (премьера)
|01:32:44 —
|«Расскажи мне сказку» — 1x01 (премьера)
|01:36:17 —
|«Смертельное влечение» — 1x01 (премьера)
|01:43:15 —
|«Леденящие душу приключения Сабрины» — 1x01 (премьера)
|01:56:59 —
|Castlevania — 2x01–08 (премьера сезона)
|02:28:48 —
|«Сорвиголова» — 3x04–06
|02:47:07 —
|«Новобранец» — 1x03
|02:52:45 —
|«Судная ночь» — 1x09
|03:00:43 —
|«Призрак дома на холме» — 1x03
|03:04:18 —
|«Ты» — 1x08
|03:14:50 —
|«Манускрипт всевластия» — 1x07
|03:21:58 —
|«Большой куш» — 2х03–10 (финал сезона)
|03:26:45 —
|«Приключения принца Флоризеля» — 1x02
|03:38:53 —
|«Бригада» — 1x02
|03:56:18 —
|«Тюдоры» — 1x04 (впечатления Ларисы)
|04:09:18 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 3x01 (впечатления Юрия и Льва)
|04:17:41 —
|«Звёздный путь» — 2x16 (впечатления Юрия)
|04:32:55 —
|«Вероника Марс» — 2x20 (впечатления Михаила)
|04:39:01 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:19 —
|«Рэй Донован» — 6x01
|07:49 —
|«Южный парк» — 22x05
|15:13 —
|«Булл» — 3x06
|24:27 —
|«Утиные истории» — 2x02
|30:13 —
|«Хорошее место» — 3x06
|35:06 —
|«Майянцы» — 1x09
Скачивание