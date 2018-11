«Манускрипт всевластия» с Мэттью Гудом и Терезой Палмер продлён на два сезона

Британский канал Sky One заказал съёмки второго и третьего сезонов многосерийного фэнтези «Манускрипт всевластия». В основу продолжения лягут остальные романы из книжной трилогии Деборы Харкнесс All Souls Trilogy, поименованные Shadow of Night и The Book of Life.

Мистическая драма повествует о Диане Бишоп (Тереза Палмер) — молодом историке, специалисте по старинным рукописям и потомственной ведьме. Однажды к ней в руки попадает легендарный манускрипт «Книга жизни», благодаря которому Диана обнаруживает, что её магические способности куда сильнее, чем она могла предположить. Вдобавок героиня подвергается куче опасностей и влюбляется в древнего вампира Мэттью Клермонта (Мэттью Гуд).

Сценаристами второго сезона назначены Сара Доллард («Ты, я и Апокалипсис») и Сьюзи Конклин («Мушкетёры»). Исполнительными продюсерами остаются Дебора Харкнесс, Джейн Трантер («Рим») и Джули Гарднер («Доктор Кто»). За производство отвечает Bad Wolf Productions («Тёмные начала»).