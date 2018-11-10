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«Лютер» — отрывок из пятого сезона

Телеканал BBC One остаётся верен себе, не спеша объявлять дату выхода пятого сезона «Лютера». Вместо этого дразнится двухминутным отрывком из продолжения, анонсирующим очередной виток больших неприятностей в жизни Джона Лютера (Идрис Эльба).

Помимо Эльбы в свежей телеглаве остросюжетной драмы о буднях лондонского инспектора задействованы Рут Уилсон, Вунми Моссаку, Дермот Краули, Майкл Смайли, Патрик Мэлахайд и другие.

Четырёхсерийный пятый сезон срежиссировал Джейми Пэйн («Алиенист») по сценарию бессменного автора сериала Нила Кросса.

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