«Лютер» — отрывок из пятого сезона

Телеканал BBC One остаётся верен себе, не спеша объявлять дату выхода пятого сезона «Лютера». Вместо этого дразнится двухминутным отрывком из продолжения, анонсирующим очередной виток больших неприятностей в жизни Джона Лютера (Идрис Эльба).
Помимо Эльбы в свежей телеглаве остросюжетной драмы о буднях лондонского инспектора задействованы Рут Уилсон, Вунми Моссаку, Дермот Краули, Майкл Смайли, Патрик Мэлахайд и другие.
Четырёхсерийный пятый сезон срежиссировал Джейми Пэйн («Алиенист») по сценарию бессменного автора сериала Нила Кросса.
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