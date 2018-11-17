Телеовощи. Выпуск 258: Белый аналитик и бобёр-убийца

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:37 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:32 —
|Новости
|25:10 —
|Отвечаем на вопросы
|52:04 —
|Комментарии к комментариям
|01:14:45 —
|«Ши-Ра и Непобедимые принцессы» — 1x01—02 (премьера)
|01:25:11 —
|«Начало» — 1x01—02 (премьера)
|01:44:08 —
|«Новобранец» — 1x04
|01:55:25 —
|«Ты» — 1x10 (финал сезона)
|02:02:27 —
|«Смертельное влечение» — 1x05—10 (финал сезона)
|02:18:08 —
|«Бригада» — 1x04
|02:37:04 —
|«Звёздный путь» — 2x18 (впечатления Юрия)
|02:44:06 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 3x03 (впечатления Юры и Льва)
|02:53:59 —
|«Вероника Марс» — 2x22 (финал сезона, впечатления Михаила)
|03:06:23 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:00 —
|«Булл» — 3x08
|00:00 —
|«Южный парк» — 22x07
|00:00 —
|«Рэй Донован» — 6x03
|00:00 —
|«Утиные истории» — 2x04
|00:00 —
|«Хорошее место» — 3x08
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