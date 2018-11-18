Новости сериалов — лучшее за неделю

«Лучше, чем люди» — трейлер российского фантастического сериала про андроидов — проект стартует на потоковом сервисе START на следующей неделе.

Новый кадр из сериала «Бэтвумен» — Руби Роуз обживается в новом костюме и парике.

Новые «Зачарованные» получили полный сезон от The CW — и всё благодаря относительной стабильности рейтингов.

Режиссёр восьмого сезона «Игры престолов» рассказал о длительности эпизодов и финале сериала — хронометраж каждой серии превысит 60 минут.

«Агенты Щ.И.Т.» получили от ABC продление на седьмой сезон — по аналогии с шестым он будет состоять из 13 серий.

Джина Карано получила роль в «Мандалорце» — она составит компанию почти завершившему переговоры об участии в проекте Педро Паскалю.

Объявлен месяц премьеры восьмого сезона «Игры престолов» — финальная часть фэнтезийного эпика стартует в апреле.

Ади Шанкар готовит анимационный сериал по игре Devil May Cry — продюсер анимационного сериала Castlevania планирует создать собственную мультивселенную.

В декабре на Netflix выйдет рождественский спецэпизод «Леденящих душу приключений Сабрины» — серию посвятят празднованию Йоля.