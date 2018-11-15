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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Джина Карано получила роль в «Мандалорце»

В актёрском составе «Мандалорца» боевое пополнение — к без пяти минут записавшемуся в исполнители главной роли Педро Паскалю («Игра престолов», «Нарки») присоединилась Джина Карано («Форсаж 6», «Дэдпул»). Сериал по вселенной «Звёздных войн» от Lucasfilm и Джона Фавро будет выходить на потоковом сервисе Disney+.

События крупнобюджетного приключенческого боевика происходят после падения Империи, до прихода к власти Первого Ордена. Это история о скитаниях одинокого стрелка-мандалорца по дальним уголкам галактики, куда не распространяется власть Новой Республики. Если с Паскалем всё понятно, то о персонаже Карано пока не известно ровным счётом ничего.

В команду режиссёров первого сезона вошли Дэйв Филони («Звёздные войны: Войны клонов», «Звёздные войны: Повстанцы»), Дебора Чоу («Джессика Джонс»), Рик Фамуйива, Брайс Даллас Ховард и Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»). Фавро занимается сценарием, а также выступает исполнительным продюсером проекта наравне с Филони, Кэтлин Кеннеди, Колином Уилсоном и Карен Гилкрист.

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Мандалорец
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