Ади Шанкар готовит анимационный сериал по игре Devil May Cry

Ади Шанкар — продюсер анимационного хита Castlevania — сдержал обещание, данное в конце октября, когда стало известно, что он возьмётся за экранизацию другой компьютерной игры. Название следующего проекта маэстро официально раскрыто — в разработку уходит анимационный сериал «Дьявол может плакать» по культовому игровому франчайзу Devil May Cry.

Первую игру серии японская компания-разработчик Capcom представила на суд публики в 2001 году. Главный герой истории — беловолосый наёмник по имени Данте, занимающийся охотой на демонов. В коротком шуточном интервью порталу IGN Шанкар не только огласил название игры-первоисточника, но и сообщил, мол, DMC и Castlevania вошли в его так называемую bootleg-мультивселенную. А это может означать, что количество анимационных экранизаций будет только расти. Так это или нет, покажет время.

Поскольку в беседе Шанкар упомянул, что лично приобрёл права на экранизацию Devil May Cry, финансовая вовлечённость в проект гарантирует ему значительную творческую свободу в работе над экранизацией.