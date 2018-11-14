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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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В разработку отправлены два сериала по вселенной «Диких карт» Джорджа Мартина

О возможной телеэкранизации многотомного романа-мозаики Джорджа Р. Р. Мартина «Дикие карты» (Wild Cards) заговорили ещё позапрошлым летом, однако до сих пор планы компании Universal Cable Productions в отношении материала были неясны. Теперь же выясняется, что мир «Диких карт» поселится на потоковом сервисе Hulu.

К слову, обширный литературный первоисточник не будет тесниться в рамках одного сериала. На днях начинает работу сценарная группа во главе с Эндрю Миллером («Тайный круг»), в чьи задачи входит разработка телевселенной и подготовка сценариев сразу к двум сериалам.

В мире «Диких карт» Земля с 40-х годов прошлого века превращена в экспериментальную площадку пришельцев, тестирующих новый генный вирус. Большинство инфицированных гибнет, а выжившие мутируют в так называемых тузов (обладателей суперспособностей в прежнем облике) или превращаются в джокеров (изуродованных сверхсуществ). На протяжении многих лет попавших под влияние вируса боготворили, угнетали, эксплуатировали, игнорировали, однако настало время им самим решать свою судьбу.

Книжная серия основана в 1986 году и насчитывает двадцать семь томов, куда входят тысячи рассказов в жанре научной фантастики и фэнтези от сотен разных авторов.

В команду отвечающих за экранизацию исполнительных продюсеров помимо Миллера входят Джордж Мартин, соавтор книжной антологии Мелинда М. Снодграсс, Винс Джерардис.

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