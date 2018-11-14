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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix попрощался с сериалом «Хороший коп» после первого сезона

Вышедший в сентябре первый сезон «Хорошего копа» стал для полицейской драмеди последним. Потоковый сервис Netflix отказался от съёмок продолжения по вполне понятной причине — сериал не сумел привлечь внимание широкой аудитории.

В центре истории — опальный коп в отставке Тони-старший (Тони Данца), которому нет дела до правил. Он живёт с сыном — Тони-младшим (Джош Гробан), честным, ответственным детективом бруклинской полиции, прилежно следующим букве закона. Отец без надобности делится с чадом житейской мудростью, даёт непрошеные советы и, конечно, помогает раскрывать преступления.

Шоураннером и сценаристом проекта выступил Энди Брэкман («Детектив Монк»). Он же числился его исполнительным продюсером наряду с Данцой, Рэндоллом Зиском и Ховардом Клейном («Офис», «Парки и зоны отдыха»).

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Хороший коп
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