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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Педро Паскаль почти договорился об участии в сериале «Мандалорец»

Появившиеся в начале октября слухи оказались правдой — по информации портала Variety, Педро Паскаль («Игра престолов», «Нарки») завершает переговоры об участии в приключенческом экшене «Мандалорец» потокового сервиса Disney+. Актёр вот-вот официально возглавит кастинг-лист масштабного и крайне недешёвого проекта по культовой вселенной «Звёздных войн».

События сериала происходят после падения Империи, до прихода к власти Первого Ордена. Это история о скитаниях одинокого стрелка-мандалорца по дальним уголкам галактики, куда не распространяется власть Новой Республики.

Режиссируют сериал Дэйв Филони («Звёздные войны: Войны клонов», «Звёздные войны: Повстанцы»), Дебора Чоу («Джессика Джонс»), Рик Фамуйива, Брайс Даллас Ховард и Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»). Джон Фавро отвечает за сценарий, а также выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Филони, Кэтлин Кеннеди, Колином Уилсоном и Карен Гилкрист.

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