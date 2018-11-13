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Netflix объявил дату выхода третьего сезона сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья»

Отличный подарок на новогодние праздники! Потоковый сервис Netflix опубликовал видеоанонс даты выхода третьего сезона сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья». Заключительная часть мрачной сказки выйдет на телеэкраны 1 января.

Финальный сезон экранизации одноимённой серии романов Дэниела Хэндлера расскажет, чем закончилось противостояние находчивых сироток Бодлер с их бывшим опекуном — коварным графом Олафом. Третий сезон охватывает события романов «Скользкий склон», «Угрюмый грот», «Предпоследняя передряга» и «Конец!».

В сериале снимаются Патрик Уорбертон, Нил Патрик Харрис, Малина Вайсман, Луи Хайнс, Пресли Смит, К. Тодд Фриман, Натан Филлион, Тони Хейл, Люси Панч, Сара Рю, Роджер Барт и Эллисон Уильямс.

Шоураннером выступает Марк Хадис («Настоящая кровь»), режиссирует Барри Зонненфельд (трилогия «Люди в чёрном»). Хэндлер сам занимается сценарной адаптацией и вместе с Зонненфельдом числится исполнительным продюсером проекта. Производство курируют Paramount Television и Netflix.

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Лемони Сникет: 33 несчастья
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