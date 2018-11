Режиссёр восьмого сезона «Игры престолов» рассказал о длительности эпизодов и финале сериала

Один из режиссёров-ветеранов «Игры престолов» Дэвид Наттер, на пару с Мигелем Сапочником снимавший заключительную главу фэнтезийной эпопеи, вчера заглянул на Reddit, дабы пообщаться со зрителями.

И вот что аудитории удалось вытащить из Наттера в ходе онлайн-беседы Reddit Ask Me Anything. Во-первых, он подтвердил ходившие ранее слухи, будто каждый из шести эпизодов заключительной главы будет идти дольше часа. Точный хронометраж не раскрывается, но достоверно известно, что длительность серии будет превышать 60 минут.

Во-вторых, режиссёр подтвердил то, о чём многие поклонники саги и без того догадывались: белые ходоки — не единственный враг, с которым придётся столкнуться основным персонажам истории. Людям так или иначе предстоит выяснять отношения между собой.

В-третьих, публика получила ответ на довольно щекотливый вопрос об удовлетворительности концовки. Наттер ответил, что он на сто процентов доволен тем, как заканчивается история:

Я считаю, Дэвид [Бениофф] и Дэн [Уайсс] проделали колоссальную работу. Они приняли во внимание чаяния поклонников, в то же время оставаясь верными требованиям сюжета. Ручаюсь, вас ждёт множество сюрпризов и потрясающих моментов.

Вчера кабельный канал HBO официально сообщил, что премьера заключительного сезона телеэпопеи по книжной серии Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени» стартует в апреле 2019-го.