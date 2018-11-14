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«Лучше, чем люди» — трейлер российского фантастического сериала про андроидов

Совместный проект Yellow, Black and White, «Спутник Восток Продакшн» и онлайн-кинотеатра START под названием «Лучше, чем люди» обзавёлся официальным трейлером с датой выхода — премьера восьмисерийного первого сезона состоится на вышеупомянутом видеосервисе 23 ноября.

Научно-фантастическая драма заявлена как оригинальный киносериал, но параллели с англо-американским проектом «Люди» и его шведским предтечей «Настоящие люди» видны невооружённым глазом. В центре истории — девушка-супербот Ариса (Паулина Андреева) из мира будущего, где андроиды стали неотъемлемой частью повседневной жизни, выполняя все необходимые вспомогательные функции.

Режиссёром сериала выступает Андрей Джунковский. Помимо Андреевой в основном актёрском составе значатся Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Александра Урсуляк и Александр Кузнецов.

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Видео Лучше, чем люди
 
Dr.Livsy
Лучший комментарий
+24

Мытищи. Бикам хьюман
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«Лучше, чем люди» — трейлер российского фантастического сериала про андроидов

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