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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:
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Съёмки третьего сезона «Очень странных дел» официально завершились

Свежие вести со съёмочных полей. Вчера вечером была отснята последняя сцена третьего сезона «Очень странных дел», и съёмки продолжения официально подошли к концу. Сразу несколько участников актёрского состава, включая Дэвида Харбора, Ноя Шнаппа и Милли Бобби Браун, оперативно уведомили поклонников об окончании работы на съёмочной площадке.

Проект плавно вступает в постпроизводственный этап. Примерная дата выхода продолжения не изменилась — сериал вернётся на экраны следующим летом.

События третьего сезона, как известно, разворачиваются во время летних школьных каникул 1985 года. Соавтор и режиссёр сериала Шон Леви пообещал более мрачное и насыщенное экшеном повествование, а создатели сериала братья Дафферы подтвердили, что Свежеватель разума — исполинский монстр-тень из второго сезона — просто так не исчезнет из жизни обитателей Хоукинса:

Герои захлопнули перед чудовищем дверь, но обитатель Обратной стороны никуда не делся, он осведомлён о детях, и в особенности об Одиннадцатой. Впервые с ней и с её способностями ему пришлось столкнуться лишь в финале второго сезона. Теперь он знает, кто она и где находится.

В ожидании свежих новостей и, конечно, первого трейлера будем по обыкновению перебиваться случайными комментариями и промо-материалами.

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Очень странные дела
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