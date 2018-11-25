Новые сериалы 26 ноября — 2 декабря

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Syfy

События разворачиваются в будущем, где Земля оказывается на пороге уничтожения. Команда исследователей отправляется на экипированном по последнему слову техники звездолёте к границам Солнечной системы, чтобы перехватить инопланетный корабль, который может стать ключом к спасению планеты. В шаге от цели экипаж обнаруживает, что бортовой компьютер судна саботирует их миссию, грозя окунуть команду в водоворот кошмаров и безумия.