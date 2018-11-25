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Новые сериалы 26 ноября — 2 декабря

Впереди одна из самых спокойных недель телевизионного года. Премьера всего одна — в гордом одиночестве на голубые экраны выходит фантастический триллер «Летящие сквозь ночь» от кабельного канала Syfy.

Воскресенье, 2 декабря

 
Премьера+
Syfy
Летящие сквозь ночь Nightflyers

фантастика, триллер

В ролях Гретхен Мол, Оуэн Мэкен, Дэвид Аджала, Сэм Страйк, Майя Эшет, Энгус Сэмпсон

Создатель Джефф Бюхлер

События разворачиваются в будущем, где Земля оказывается на пороге уничтожения. Команда исследователей отправляется на экипированном по последнему слову техники звездолёте к границам Солнечной системы, чтобы перехватить инопланетный корабль, который может стать ключом к спасению планеты. В шаге от цели экипаж обнаруживает, что бортовой компьютер судна саботирует их миссию, грозя окунуть команду в водоворот кошмаров и безумия.

Видео

 
Сезон3
Epix
Берлинская резидентура Berlin Station

драма, детектив

В ролях Ричард Армитедж, Ричард Дженкинс, Рис Иванс, Мишель Форбс, Ричард Диллэйн, Эрл Винсент Шервуд II

Создатель Олен Стейнхауэр

Шпионская драма повествует о новом сотруднике ЦРУ Дэниеле Мейере, который находится на тайной миссии в Берлине. Его задача — узнать, кто сливает секретные данные знаменитому информатору Томасу Шоу. Чем дальше заходит расследование, тем явственнее Дэниел понимает, что ниточки заговора тянутся обратно в Вашингтон.

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