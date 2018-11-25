Новости сериалов — лучшее за неделю

«Летящие сквозь ночь» — первые пять минут из сериала по мотивам рассказа Джорджа Мартина — фантастический триллер стартует уже на следующей неделе.
«Ходячие мертвецы» продолжают терять аудиторию — рейтинговые показатели ожидаемо продолжают снижаться после выхода из игры Рика Граймса.
«Уэйн» — новый трейлер антигеройской комедии от авторов «Дэдпула» — свежий потенциальный хит от YouTube Originals выходит в январе.
«Волшебники» — трейлер четвёртого сезона — полноценный видеоанонс вкратце знакомит зрителей с перипетиями продолжения истории.
«Человек из будущего» — тизер второго сезона с датой выхода — сумасшедшая фантастическая комедия от Сета Рогена и Эвана Голдберга возвращается в январе.
«Мистер Мерседес» вернётся на экраны с третьим сезоном — кабельный канал AT&T заказал съёмки 10-серийного продолжения.
Эркюль Малкович Пуаро расследует «Убийства по алфавиту» на BBС — а помогать блестящему сыщику будет инспектор Рон Уизли.