Новости сериалов — лучшее за неделю

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Ноль кадров в секунду. Выпуск 239: Школьные приключения Данте Объявлены лучшие игры 2018 года по версии Time и Golden Joystick Awards Sony отказалась от участия в E3 2019 The Game Awards 2018 — дата проведения и номинанты Объявлен месяц премьеры восьмого сезона «Игры престолов»
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Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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