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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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«Ходячие мертвецы» продолжают терять аудиторию

«Ходячие мертвецы» от AMC медленно, но верно скатываются вниз по рейтинговой шкале, и выход из повествования Рика Граймса в исполнении Эндрю Линкольна никак не идёт ситуации на пользу.

Вышедшая в воскресенье седьмая серия девятого сезона под названием Stradivarius обновила рейтинговый минимум проекта. Эпизод посмотрело без малого 4,8 млн человек, что на 11% меньше аудитории предыдущей серии (почти 5,4 млн человек). Спад отмечается и в показателях ключевого демо «18–49 лет» — 1,8 против 2,02 на прошлой неделе.

Средний рейтинговый показатель девятого сезона составляет 2,03 в возрастной категории «18–49 лет», что на 40% ниже аналогичной отметки восьмого сезона. Общая аудитория нынешней телеглавы составляет 5,25 млн человек, и это на 30% меньше прошлогодних показателей. После возвращения из традиционного хиатуса в середине сезона сериал почти наверняка обновит этот антирекорд.

Шоураннером девятого сезона зомби-триллера по мотивам культового комикса Роберта Киркмана числится сценарист-ветеран проекта Анджела Канг.

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Ходячие мертвецы
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