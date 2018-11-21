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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Человек из будущего» — тизер второго сезона с датой выхода

Потоковый сервис Hulu опубликовал тизер второго сезона фантастической комедии «Человек будущего» от Сета Рогена и Эвана Голдберга. 13-серийное продолжение выйдет на экраны 11 января.

Джош Футтерман (Джош Хатчерсон) — обычный уборщик днём и крутой геймер ночью. Однажды визитёры из будущего объявляют его избранным, которому суждено спасти человечество от гибели, но для этого придётся изрядно попотеть не в игре, а в реальности. События второго сезона разворачиваются в 2162 году, во временной линии, где всем заправляет Стю Камилло, создавший лекарство и разработавший план по переселению человечества на Марс. Таинственная организация планирует нанять Джоша, чтобы убить Стю. Понять бы, кто в этой ситуации на стороне добра: Стю или заказавшие его ребята.

В сериале снимаются Элиза Куп, Дерек Уилсон, Бритт Лоуэр, Эд Бегли-младший, Гленн Хедли, Хэйли Джоэл Осмент и Кит Дэвид.

За сценарий отвечают соавторы «Полного расколбаса» Кайл Хантер и Эриель Шаффир; они же выступают исполнительными продюсерами проекта наравне с Рогеном, Голдбергом, Мэттью Толмаком («Человек-паук: Возвращение домой»), Джеймсом Уивером («Проповедник») и Беном Карлином. За производство отвечает Sony Pictures Television.

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