«Имя мне — ночь» — второй трейлер и дата выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал TNT опубликовал второй трейлер мини-сериала «Имя мне — ночь». Вдобавок 6-серийный детективный триллер обзавёлся официальной датой выхода — первую серию покажут 28 января.

Проект, основанный на автобиографии Фауны Ходел, расскажет трагическую историю её жизни. Мать бросила новорождённую на попечении темнокожей уборщицы казино. Пытаясь разузнать о своём прошлом, юная Фауна (Индиа Айсли) выходит на след известного голливудского гинеколога Джорджа Ходела, причастного к жестокому убийству актрисы Элизабет Шорт. История о Ходеле успела перечеркнуть доброе имя и карьеру репортёра Джея Синглтери (Крис Пайн), однако обстоятельства вынуждают папарацци вновь взяться за это дело.

В проекте снимаются Джефферсон Мэйс, Юл Васкес, Джастин Корнуэлл, Дилан Смит, Джей Полсон и Голден Брукс.

Сценарий написали Сэм Шеридан («Спецназ») и Моника Белецки («Фарго», «Оставленные»). Первую и вторую серии сняла Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина»). Исполнительным продюсером сериала наряду с Дженкинс и Пайном выступает Майкл Шугар («13 причин почему»). За производство отвечает Studio T.