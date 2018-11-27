 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Рецензия и отзывы на игру Fallout 76 Съёмки шестого сезона «Кремниевой долины» отложены на полгода Объявлен месяц премьеры восьмого сезона «Игры престолов» Microsoft купила Obsidian Entertainment и inXile Entertainment Рецензия и отзывы на игру Red Dead Redemption 2
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Имя мне — ночь» — второй трейлер и дата выхода

Кабельный канал TNT опубликовал второй трейлер мини-сериала «Имя мне — ночь». Вдобавок 6-серийный детективный триллер обзавёлся официальной датой выхода — первую серию покажут 28 января.

Проект, основанный на автобиографии Фауны Ходел, расскажет трагическую историю её жизни. Мать бросила новорождённую на попечении темнокожей уборщицы казино. Пытаясь разузнать о своём прошлом, юная Фауна (Индиа Айсли) выходит на след известного голливудского гинеколога Джорджа Ходела, причастного к жестокому убийству актрисы Элизабет Шорт. История о Ходеле успела перечеркнуть доброе имя и карьеру репортёра Джея Синглтери (Крис Пайн), однако обстоятельства вынуждают папарацци вновь взяться за это дело.

В проекте снимаются Джефферсон Мэйс, Юл Васкес, Джастин Корнуэлл, Дилан Смит, Джей Полсон и Голден Брукс.

Сценарий написали Сэм Шеридан («Спецназ») и Моника Белецки («Фарго», «Оставленные»). Первую и вторую серии сняла Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина»). Исполнительным продюсером сериала наряду с Дженкинс и Пайном выступает Майкл Шугар («13 причин почему»). За производство отвечает Studio T.

1 Обсудить
Темы
 
Видео Имя мне — ночь
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Индиа Айсли сыграет главную роль в многосерийной драме Пэтти Дженкинс на TNT
 
Галь Гадот может сыграть актрису и изобретательницу Хеди Ламарр в байопике от Showtime
 
Крис Пайн сыграет в драме Пэтти Дженкинс «Однажды она потемнеет»

Тоже интересно

 
Кино Звезда «Мистера Робота» сыграет Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии»
 
Кино Радикально новый старик Росомаха
 
Промо-арт «Супергёрл» — такого Супермена вы еще не видели
 
Игры Cyberpunk 2077 — 48 минут геймплея
 
Кино «Моя девушка — монстр» — тизер
 
Amazon может спасти «Пространство»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Xbox Adaptive Controller смогли подключить к Nintendo SwitchВ сеть попали фотографии возможного прототипа PlayStation 5 (Обновлено: фейк)Resident Evil 2 - слух о демо-версии и возвращение красного платья Ады Вонг (Обновлено)Sony запатентовала новый вид игровых картриджейMicrosoft анонсировала декабрьскую подборку игр для подписчиков Xbox Live Gold

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика