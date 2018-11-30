«Беглецы» — трейлер второго сезона

Стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер второго сезона «Беглецов» — 13-серийное продолжение супергеройской подростковой драмы стартует 21 декабря.

Экранизация одноимённого комикса Marvel рассказывает о давно рассорившихся подростках, вынужденных вновь сдружиться перед лицом общей опасности. Главным героям предстоит бросить вызов собственным родителям-суперзлодеям. В команде состоят гик и геймер Алекс (Рензи Фелиз), викканка Нико (Лирика Окано), красотка Каролина (Вирджиния Гарднер), бунтарка Гертруда (Ариэла Барер), инженер и ловелас Чейз (Грегг Салкин) и младшенькая Молли (Аллегра Акоста).

Второй сезон посвящён выживанию сбежавших подростков, вынужденных смириться с жестокой реальностью, в которой они могут полагаться лишь на самих себя. А это не так-то просто, если учесть, что один из них вполне может оказаться предателем. Между тем родители-злодеи делают всё возможное, чтобы выследить и вернуть непослушную детвору домой.

Коллеги по «Сплетнице» Джош Шварц и Стефани Сэвидж выступают создателями, шоураннерами и главными сценаристами сериала.