Кабельный канал AMC заказал съёмки четвёртого сезона «Проповедника» — сериал Сета Рогена и Эвана Голдберга по одноимённому культовому комиксу Гарта Энниса вернётся на экраны в следующем году с десятью свежими эпизодами.

История повествует о техасском проповеднике Джесси Кастере (Доминик Купер), в которого вселилась могущественная сущность, наделившая его властью над людьми. Вместе со своей девушкой Тюлип (Рут Негга) и вампиром-ирландцем Кэссиди (Джозеф Гилган) Кастер колесит по стране, чтобы найти и вернуть на небесный престол сбежавшего Бога. Нескончаемые поиски вовлекают главных героев во вселенские дрязги между обитателями ада и рая.

Шоураннером остаётся Сэм Кэтлин («Во все тяжкие»), а исполнительными продюсерами — Роген и Голдберг. Производственный процесс на контроле у Sony Pictures Television и AMC Studios. Съёмки четвёртого сезона «Проповедника» стартуют в начале года и будут проходить в Австралии.