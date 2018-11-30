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AMC продлил сериал «Проповедник» на четвёртый сезон

Кабельный канал AMC заказал съёмки четвёртого сезона «Проповедника» — сериал Сета Рогена и Эвана Голдберга по одноимённому культовому комиксу Гарта Энниса вернётся на экраны в следующем году с десятью свежими эпизодами.

История повествует о техасском проповеднике Джесси Кастере (Доминик Купер), в которого вселилась могущественная сущность, наделившая его властью над людьми. Вместе со своей девушкой Тюлип (Рут Негга) и вампиром-ирландцем Кэссиди (Джозеф Гилган) Кастер колесит по стране, чтобы найти и вернуть на небесный престол сбежавшего Бога. Нескончаемые поиски вовлекают главных героев во вселенские дрязги между обитателями ада и рая.

Шоураннером остаётся Сэм Кэтлин («Во все тяжкие»), а исполнительными продюсерами — Роген и Голдберг. Производственный процесс на контроле у Sony Pictures Television и AMC Studios. Съёмки четвёртого сезона «Проповедника» стартуют в начале года и будут проходить в Австралии.

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Проповедник
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