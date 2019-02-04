Объявлены лауреаты премии Гильдии режиссёров Америки

Гильдия режиссёров Америки (Directors Guild of America) в 71-й раз вручила награды победителям. Лидер по номинациям «Лемони Сникет: 33 несчастья», а также идущие вслед за ним «Невероятная миссис Мэйзел» и «Атланта» не получили ни одной статуэтки.
Лучший режиссёр драматического сериала:
- Адам Маккей, «Наследники» (эпизод Celebartion)
Лучший режиссёр комедийного сериала:
- Билл Хейдер, «Барри» (эпизод Chapter One: Make Your Mark)
Лучший режиссёр телефильма или мини-сериала:
- Бен Стиллер, «Побег из Даннеморы»
Лучший режиссёр сериала для детей:
- Джек Джеймсон, «Улица Сезам» (эпизод When You Wish Upon a Pickle: A Sesame Street Special)