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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
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Объявлены лауреаты премии Гильдии режиссёров Америки

Гильдия режиссёров Америки (Directors Guild of America) в 71-й раз вручила награды победителям. Лидер по номинациям «Лемони Сникет: 33 несчастья», а также идущие вслед за ним «Невероятная миссис Мэйзел» и «Атланта» не получили ни одной статуэтки.

Лучший режиссёр драматического сериала:

Лучший режиссёр комедийного сериала:

  • Билл Хейдер, «Барри» (эпизод Chapter One: Make Your Mark)

Лучший режиссёр телефильма или мини-сериала:

Лучший режиссёр сериала для детей:

  • Джек Джеймсон, «Улица Сезам» (эпизод When You Wish Upon a Pickle: A Sesame Street Special)
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