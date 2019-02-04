Объявлены лауреаты премии Гильдии режиссёров Америки

Гильдия режиссёров Америки (Directors Guild of America) в 71-й раз вручила награды победителям. Лидер по номинациям «Лемони Сникет: 33 несчастья», а также идущие вслед за ним «Невероятная миссис Мэйзел» и «Атланта» не получили ни одной статуэтки.

Лучший режиссёр драматического сериала:

Лучший режиссёр комедийного сериала:

Билл Хейдер, «Барри» (эпизод Chapter One: Make Your Mark)

Лучший режиссёр телефильма или мини-сериала:

Лучший режиссёр сериала для детей: