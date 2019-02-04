«Сумеречная зона» — тизер с Супербоула

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Ребут культовой антологии «Сумеречная зона», курируемый оскароносным Джорданом Пилом («Прочь») и CBS All Access, обзавёлся первым тизером. Видеоролик показали во время трансляции Супербоула. Дата премьеры уже известна — 1 апреля.

Сериал Рода Серлинга стартовал в 1959 году. Оригинальную постановку и её более поздние выпуски отличают жанровое разнообразие (драма, фэнтези, триллер, научная фантастика, ужасы), наличие неожиданных сюжетных поворотов и развязок, затрагивание глубоких философских тем и серьёзный взгляд на фантастику в целом.

В первом сезоне в различных эпизодах появятся Джон Чо, Санаа Лэтэн, Кумэйл Нанджиани, Адам Скотт, Эллисон Толман, Грег Киннир, Деванда Уайз, Джессика Уильямс, Таисса Фармига, Ри Сихорн, Стивен Ян, Джейкоб Тремблей и другие.

Вместе с Пилом над перезапуском работают исполнительные продюсеры Марко Рамирес («Сыны анархии», «Сорвиголова») и Саймон Кинберг («Люди Икс: Апокалипсис»). За производство отвечают CBS Television Studios, Monkeypaw Productions и Genre Films.